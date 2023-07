Calciomercato | Psg Nodo Dembélé da sciogliere | il Barça non tratta

Commenta per primo L' Arabia Saudita tenta Marco Verratti : non solo l'Al - Hilal, come riferisce L'Equipe anche l' Al - Ahli ha presentato un'offerta per il centrocampista delIl tempo stringe e gioca, ovviamente, a favore degli spagnoli che non hanno intenzione di aprire canali di comunicazione con il. Dembélé aspetta, il Barcellona anche. Ai parigini il compito di ...Il portiere azzurro, in forza al, già vicino ai bianconeri durante l'estate 2021 - proprio ... stessa quota offerta da Sisal per un possibile approdo a Torino entro la fine delestivo ...

Calciomercato in diretta: Juve, avanti su Lukaku. Dembelé dice sì al Psg, Kane si avvicina al Bayern la Repubblica

La clausola rescissoria del francese domani passerà da 50 a 100 milioni BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) - Sono ore decisive per il futuro di ...