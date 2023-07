Calciomercato oggi 31 luglio | tutte le trattative | gli acquisti | le cessioni Assalto ad Osimhen | idea Donnarumma per la Juve

(Di lunedì 31 luglio 2023) La settimana disi apre, lunedì 31, con il rilancio dall’Arabia Saudita che torna a bussare in Serie A. Nel mirino il capocannoniere dello scorso campionato, Victor. Per la punta del Napoli sarebbe pronto un contratto da 60 milioni di euro a stagione, mentre al club azzurro è stata presentata una offerta da 140 milioni di euro per il cartellino del nigeriano da parte dell’Al-Hilal. Sempre dal paese arabo continuano i sondaggi per Ciro Immobile, mentre potrebbe aprirsi una trattativa per Divock Origi che il Milan vuole cedere. Anche Sadio Mané è ad un passo dal giocare nella Saudi Pro League con la maglia dell’Al-Nassr. Per sostituirlo, il Bayern Monaco insiste per Harry Kane, ma la distanza tra la domanda del Tottenham e l’offerta dei bavaresi è ancora ampia. Chi invece saluta ...

