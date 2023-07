Calciomercato | Napoli Stampa | l' Arsenal punta Kvaratskhelia

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 31 luglio 2023) Il club inglese è in ottimi rapporti col ds Mauro Meluso LONDRA (INGHILTERRA) - L'su Khvicha. Uno dei calciatori più determinanti per lo scudetto conquistato nella scorsa stagione dalè finito nel mirino dei Gunners. Secondo quanto riportato da 'Football Transfers', il c