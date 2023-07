Calciomercato Napoli | offerte per Osimhen da Arabia Saudita | le news

(Di lunedì 31 luglio 2023) Al Hilal pronto a mettere sul tavolo 140 milioni L’Al-Hilal continua a corteggiare Victor, centravanti nigeriano del. Secondo L’Equipe, infatti, il club campione d’Italia ha detto no a duedel clubper l’attaccante, una da 120 milioni di euro e una, con ulteriore rilancio, da 140 milioni di euro. Intanto il club partenopeo, dopo aver detto no agli arabi, punta al rinnovo del contratto con il calciatore, legato alla società azzurra da un accordo valido fino al 2025. L’agente dista trattando con il presidente Aurelio De Laurentiis. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Commenta per primo Hirving Lozano verso la MLS. Secondo le ultime indiscrezioni l'attaccante messicano avrebbe raggiunto un accordo di massima con i Los Angeles FC.La notizia arriva proprio nel giorno del previsto incontro fra ile l'agente del nigeriano, Roberto Calenda , per discutere del rinnovo del contratto del classe 1998 ex Lille, incontro non ...SSC- Dopo il rilancio di L'Equipe che ha anticipato l'offerta dell' Al - Hilal che insiste per acquistare Victor Osimhen , arriva un tweet di Luca Cerchione che aggiunge: ...

Esposito: 'Napoli, scelto il nuovo difensore: ve lo dico in esclusiva' AreaNapoli.it

Le magliette da calcio stanno conquistando le città: sono sempre di più le persone che scelgono di indossarle nella quotidianità seguendo gli esempi di artisti e modelle ...Il nome di Victor Osimhen resta sempre al centro del mercato del Napoli: il centravanti nigeriano non è nel mirino solamente del PSG, ma adesso anche dall'Arabia cominciano ad arrivare offerte importa ...