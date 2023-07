Calciomercato Napoli | due pazze idee per Garcia | gli acquisti

(Di lunedì 31 luglio 2023) Voglia di difendere il magnifico scudetto conquistato a fine dell’ultimo, maestoso, campionato disputato in Serie A nella passata stagione. Non c’è più Luciano Spalletti e al suo posto, sulla panchina dei partenopei, è giunto un altro ex romanista: è Rudiche, a parole, si è detto pronto a raccogliere la pesante eredita lasciatagli dal tecnico di Certaldo. Ildeldi questa torrida estate dovrà alzare l’asticella cercando di donare al mister francese una rosa in grado di compiere un altro, clamoroso, miracolo. Sono due i profili che nelle ultime ore sono entrati prepotentemente nell’universo degli azzurri: sono due vere, piacciono davvero Bonucci e Orsolini? (Credit foto – SSC ...

Commenta per primo Il presidente delAurelio De Laurentiis non vuole saperne di mollare il colpo, e pochi giorni fa è tornato alla carica per Teun Koopmeiners, il jolly d'attacco di mister Gasperini e perno della sua Atalanta . ...Il, seppure dopo trent'anni, ha conquistato lo scudetto, la Lazio di Simone Inzaghi fece incetta di Coppe Italia e Supercoppe. Ma basta questo per essere il dominus assoluto Sarri litigava ...- Ci sono aggiornamenti per quanto riguarda il difensore, perché il- come riporta Il Mattino oggi in edicola - in queste ore ha ottenuto un terzo sì: quello di ...

Il Napoli si prepara per presentarsi ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie A con lo scudetto sul petto. Iniziata l'era Rudi Garcia dopo la separazione con Luciano Spalletti, gli azzur ...Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis non vuole saperne di mollare il colpo, e pochi giorni fa è tornato alla carica per Teun Koopmeiners, il jolly d'attacco di mister Gasperini e perno della ...