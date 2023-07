Calciomercato Milan – “Contatto Lukaku-Maldini | poi però…”

(Di lunedì 31 luglio 2023) Paolo, ex dirigente del, avrebbe contattato l'attaccante Romeluper portarlo in rossonero

Ex aequo, invece, in fondo alla classifica tra Inter e, entrambe votate dal 14,8% degli ... Sondaggio Twitter -.itCommenta per primo Ilsta cercando la soluzione migliore per rilanciare Charles de Ketelaere dopo una stagione complicata. In Serie A il belga piace all'Atalanta che vorrebbe puntare su di lui, ma tra gli ostacoli ...... di conseguenza, una cessione di Origi in questa estate di mercato obbligherebbe ila compensare all'Erario le cifre scontate. Quanto risparmia quindi ilIl conto è semplice: 5,5 milioni ...

SportMediaset - Milan, occhi su Omobamidele del Norvich: c'è distanza tra domanda e offerta, ma si... Milan News

Origi Milan: i rossoneri fanno di tutto per liberarsi dell’ingaggio. La situazione e le ultime sul futuro dell’attaccante belga Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il Milan non farà ...Tra corsa, palleggi e qualche amichevole, prosegue la tournée dell' Inter in Giappone. Inzaghi ha potuto già schierare qualche volto nuovo e tra questi anche Cuadrado, che contro l'Al Nassr di ...