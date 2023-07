Calciomercato Lazio | Sarri non cambia idea con Lotito | vuole quei quattro

(Di lunedì 31 luglio 2023)non hatocon: il tecnico biancoceleste ritiene necessariacquisti In attesa del colloquio tra, che dovrebbe andarse in scena già oggi, in casasi continua a lavorare sul mercato, che procede al momento molto a rilento. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il tecnico toscano spinge fortemente per avereacquisti per il club biancoceleste: un terzino (Pellegrini ormai quasi sfumato, si lavora per Mario Rui, due colpi a centrocampo (Sow ed il tanto richiesto Ricci dal Torino), un esterno d’attacco (son salite le quotazioni per Karlsson, vista la difficoltà di arrivare a Berardi)

In attesa dell'ennesimo vertice di mercato questa sera tra Lotito e Sarri , torna di moda per lail nome di Karlsson . Secondo il Corriere dello Sport ci sono stati dei colloqui in questi giorni tra gli agenti dell'esterno d'attacco dell' AZ e il club capitolino. La pista può tornare a ...Almeno altri quattro acquisti. E uno in attacco. Sono queste le richieste di Maurizio Sarri , molto deluso dal mercato dellacome farà sapere anche nell'incontro in programma con Lotito. Tra i due ci sarà un confronto e proveranno a chiarirsi sulle scelte di mercato., le ultime su Sow: c'è anche l'ArsenalTra i club interessati sicuramente il Siviglia, che secondo fonti andaluse ha strappato un accordo con l'agente del giocatore, ma - stando a ...

Tempo di cessioni in casa Milan: diversi calciatori che potrebbero essere ceduti in questa finestra di mercato, fra cui Origi ...Completato l'acquisto in prestito di Eldor Shomurodov dalla Roma, il Cagliari sta concentrando i suoi sforzi sulla difesa. L'ultimo nome accostato al club sardo è quello di Bastos, ex Lazio.