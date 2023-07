Calciomercato Juventus | voci su Donnarumma Ultime notizie e cosa sta succedendo

(Di lunedì 31 luglio 2023) (Adnkronos) – Gianluiginel mirino dellae rumors diaccostano il portiere del Paris Saint Germain al club bianconero.non sarebbe il numero 1 ideale per Luis Enrique: l’allenatore spagnolo del Pag potrebbe puntare su un portiere più abile nel gioco palla a terra e potrebbe chiedere un estremo difensore più a proprio agio nella gestione del pallone e nell’impostazione del gioco. La Juve, intanto, secondo lepotrebbe intavolare un discorso con il Bayern Monaco per Wojcech Szczesny: il portiere polacco potrebbe finire nel radar del club tedesco. seriea24.it:dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

... CAPITOLO CHIUSO - LA CRONISTORIA: IL VIDEO LUKAKU ERA DELLA JUVE, MA Estate 2019, trasferimento di mercato che s'intreccia con Dybala e la. Sfuma lo scambio per il passaggio della Joya al ...Lacontinua a tenere nel mirino Romelu Lukaku , Giuntoli è al lavoro per regalare l'attaccante belga ad Allegri. I centravanti in questi giorni vanno di moda: mentre il Bayern Monaco si avvicina ...Sta per iniziare il mese di agosto e si avvicina la serie A, con le voci diche continuano ad accumularsi in casa. Non potrebbe essere altrimenti, in considerazione del fatto che la formazione allenata da Massimiliano Allegri sarà oggetto in queste ...

Calciomercato Juventus, Facundo Gonzalez in arrivo dal Valencia: le cifre Tuttosport

Adesso è ufficiale: Stefano Gori si trasferisce al Monza. Il calciatore arriva in prestito con diritto di riscatto dalla Juventus, club proprietario del cartellino, e andrà a ...L'attaccante belga si avvicina al ritorno in Italia. L'affare può andare in porto attraverso uno scambio. Il punto della situazione ...