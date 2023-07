Calciomercato Juve | Donnarumma bianconero? Le quote

(Di lunedì 31 luglio 2023) Il portiere azzurro, in forza al PSG, potrebbe essere uno dei rinforzi di Massimiliano Allegri Potrebbe non essere finita la querellentus-. Il portiere azzurro, in forza al PSG, già vicino ai bianconeri durante l’estate 2021 – proprio quella del passaggio a Parigi – potrebbe essere uno dei rinforzi di Massimiliano Allegri. L’ex rossonero è visto lontano dalla Francia a 5 volte la posta dagli esperti di Better, stessa quota offerta da Sisal per un possibile approdo a Torino entro la fine delestivo di. Una trattativa che potrebbe andare a buon fine visto anche l’interessamento del Bayern Monaco per Wojciech Szczesny. In caso di addio del polacco e mancato arrivo del portiere della nazionale di Mancini, l’alternativa è l’estremo difensore dell’Atalanta, Marco Carnesecchi, anche ...

Commenta per primo Sfumata la possibilità di portare in rossoblù l'ex interista Danilo D'Ambrosio, ormai ad un passo dall'accordo con il Monza , il Genoa vira decisamente su altri obiettivi per ...... 'Laha voluto alleggerire il monte ingaggi, ma l'unico con cui non si è parlato di ridimensionamento dello stipendio è stato Allegri'. Massimiliano Allegri (LaPresse) -. It'È un ...... ad agosto ci si guarda e lui sa che può guardarsi intorno' ha proseguito Momblano, certo di come l'attuale situazione potrebbe cambiare nel corso dell'ultimo mese di. La Juventus ha ...

Due nuovi test per la Juve Next Gen in vista dell'inizio della stagione. Il vCub bianconeri ha reso noti i prossimi impegni: dopo l'amichevole di Saint-Vincent contro il Cagliari, sabato ...Il classe 2003 deve farsi le ossa: gialloblù interessati La Juventus ha bloccato da qualche giorno Facundo Gonzalez del Valencia ed è pronta ad accoglierlo in bianconero. Il difensore centrale uruguai ...