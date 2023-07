Calciomercato Inter | Scamacca in arrivo | ultime notizie | le cifre

(Di lunedì 31 luglio 2023) (Adnkronos) – Gianluca, fumata bianca possibile. La società nerazzurra, secondo ledi, ha puntato decisa sul 24enne centravanti del West Ham., dopo una sola stagione in Premier League, sembra destinato a tornare in Serie A. L’attaccante è stato accostato nellesettimane alla Roma. La destinazione dell’ex giocatore del Sassuolo, però, pare essere l’. Secondo Sky Sport, il West Ham chiede circa 30 milioni di euro dopo averne spesi circa 40 un anno fa. L’offerta dell’si aggira sui 25 miliioni complessivi tra parte fissa e bonus. La distanza, insomma, non è incolmabile. Appare fuori gioco la Roma, che avrebbe proposto al club inglese un prestito con riscatto ...

Commenta per primo Proseguirà in Serie B la carriera di Gabriel Brazao , numero uno di proprietà dell'. Dopo l'infelice prestito alla Spal terminato a maggio, il brasiliano si trasferirà alla Ternana , sempre in prestito. Lo riferisce Sky Sport .Commenta per primo Mercoledì l'incontrerà l'Udinese per chiudere la trattativa su Samardzic, raccontata in anteprima dalla nostra redazione.

Inter, l'incredibile esodo di mercato: hanno già salutato in 36. E non è ancora finita La Gazzetta dello Sport

Vecino, l’ex Inter pubblica sui social un post salutando e omaggiando Godin che ha annunciato il suo ritiro al calcio Diego Godin ha deciso di abbandonare il calcio dopo anni di gloriosa carriera, e a ...Nuovo portiere Inter: le ultime su Sommer. Marotta spazientito, punta un nuovo estremo difensore. Ecco chi arriva ...