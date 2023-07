Calciomercato – Il Chelsea apre a Vlahovic | possibile scambio con Lukaku

Lukaku alla Juventus e Vlahovic al: bianconeri e Blues la risolvono così. Una cosa tutta a due: Massimiliano Allegri e Mauricio ...decisivi per la risoluzione di una telenovela di...Commenta per primo Dusan Vlahovic vuole lasciare la Juventus, nessun passo indietro rispetto a una decisione presa da tempo. E ilè una meta assolutamente gradita. Ora deve solo attendere gli accordi definitivi.Romelu Lukaku alla Juventus, Dusan Vlahovic al. Secondo le ultime notizie di, tra news e rumors, l'ipotesi di uno scambio tra i due attaccanti non è così campata in aria. In particolare, il club londinese avrebbe aperto all'...

L'attaccante Romelu Lukaku, dopo avere vestito la maglia dell'Inter, potrebbe approdare alla acerrima rivale dei nerazzurri: la Juventus.Ferrero sull’interesse del Chelsea verso Muriel: «Per 35 milioni ne parliamo. Gabbiadini Grande giocatore» Tiene banco la questione legata all’interesse del Napoli verso l’attaccante della Sampdoria.