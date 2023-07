Calciomercato | Fiorentina Stampa | Anche Al Ahli su Amrabat

(Di lunedì 31 luglio 2023) Il centrocampista marocchino seguito dal Mster United e in Arabia Suadita. PARIGI (FRANCIA) - Non c'è solo il Mster United.l'Alha messo gli occhi su Sofyan. Il centrocampista marocchino della, secondo "L'Equipe", è finito infatti nel mirino del ricco club di

Commenta per primo Continua a tener banco la questione Castrovilli in casa. Il ragazzo ha il contratto in scadenza nel 2024 e al momento non c'è un accordo col club per il rinnovo. Una situazione di stallo che, scrive La Nazione , necessita di un passo indietro da ...La Nazione non ha dubbi: se nessuno pagherà i 30 milioni richiesti per il proprio centrocampista, lanon si farà problemi a trattenerlo un altro anno.'Ufficiale: è lache va ai preliminari di Conference League! Forza Viola!'

Calciomercato Fiorentina, tutto su Grabara: a che punto siamo Calcio News 24

Una spina dorsale da rifare. La Fiorentina è al lavoro in questa estate con l'obiettivo di prendere un giocatore per reparto nella sua linea centrale, dal portiere, al difensore, al centrocampista, al ...Il mediano grossetano ha tantissime richieste: fra queste anche quelle di rossoverdi e biancorossi Potrebbe arrivare dalla Juventus Next Gen il primo rinforzo in mediana per la Ternana. La Gazzetta de ...