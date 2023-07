Calciomercato Cagliari | interesse per Yerry Mina

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 31 luglio 2023), c’è l’per, il difensore ex Barcellona sta valutando l’offerta dei sardiè il nuovo obiettivo per la difesa del. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i primi contatti tra le due parti sono stati positivi. Il difensore, ex di Everton e Barcellona e attualmente svincolato, sta valutando l’idea di trasferirsi in Sardegna. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM