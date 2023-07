Calcio mondiale femminile | Giappone travolge Spagna 4-0 e chiude primo nel girone

(Di lunedì 31 luglio 2023) (Adnkronos) – Netto successo delsullaper 4-0, in una gara valida per la terza giornata del Gruppo C ai Mondiali femminili diin Australia e Nuova Zelanda. Le nipponiche grazie a questo successo chiudono in testa ila punteggio pieno. Le reti neltempo di Miyazawa al 12?, Ueki al 29? e ancora Miyazawa al 40?, poi nella ripresa Tanaka all’83’. Nell’altra partite del, ininfluente per la classifica, lo Zambia si è imposto sul Costa Rica per 3-1. seriea24.it: Notizie dalItaliano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

La più giovane giocatrice a un Mondiale nella storia del calcio italiano Il Post

Il terzo e ultimo turno della fase a gironi dei Campionati Mondiali 2023 di calcio femminile prosegue ed emette nuovi importanti verdetti per la composizione del tabellone a eliminazione diretta della ...La parola UEFA, il logo UEFA e tutti i marchi che si riferiscono a competizioni UEFA, sono marchi registrati e/o copyright della UEFA. Tali marchi non possono essere utilizzati in nessun modo per ...