Calcio | gli arabi offrono 140 mln per Osimhen No di De Laurentiis Verso il rinnovo del contratto con il Napoli

(Di lunedì 31 luglio 2023) L’Al-Hilal continua ad insidiare il nigeriano delVictor. Secondo L’Equipe, infatti, il club campione d’Italia ha detto no a due offerte del club saudita per l’attaccante, una da 120 e una da 140 milioni di euro. Intanto, il club partenopeo, dopo aver detto no agli, punta aldelcon il calciatore con l’agente che sta trattando con Deil prolungamento. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Bence Dardai è una delle promesse più interessati del calcio tedesco: il classe 2006 ha vinto in estate il titolo di campione d'Europa con la Germania Under 17 ed ha attirato su di sé gli occhi dei grandi club. Sul gioiello 17enne, che segue con ...Skriniar racconta che durante il lungo stop il club francese è stato vicino ("c'era sempre qualcuno che si faceva sentire per sapere come stavo") e non pensa che aver lasciato l'Inter finalista ...

Caso molto particolare nella prima giornata di 2.Bundesliga: tre fratelli in campo con la stessa squadra e con il papà allenatore in panchina ...BARI - Il pastificio Granoro, al fianco dei biancorossi dalla stagione 2019/2020, sarà il quinto anno consecutivo main sponsor del Bari ...