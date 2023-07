Calcio | Fiorentina Gonzalez ' Sono carico | stiamo lavorando bene'

(Di lunedì 31 luglio 2023) "Viola Park? E' un altro mondo, hanno fatto un lavoro perfetto" FIRENZE - "Cosa mi aspetto per la prossima stagione? Di arrivare nelle finali delle coppe (come lo scorso anno, ndr), stare nella parte ...

Il ragazzo di talento, 17 anni e già tanta pressione addosso, nei mesi scorsi è stato seguito da Juventus, Inter e, tra gli altri. La sua clausola è di 12 milioni di dollari e il Benfica ...Così Nico Gonzalez, attaccante della, in un'intervista al sito ufficiale viola, parlando dei suoi obiettivi. "Non vedevo l'ora di tornare a Firenze dalla mia 'famiglia', ovvero i miei ...... e adesso freme per fare il grande salto nelche conta, e sarebbe pronto anche a premere per ... Il centrocampista pugliese non è considerato incedibile dallache sarebbe pronta ad ...

Cessione importante e di grande prestigio per l'Acf Foligno. Il difensore Andrea Ansideri, classe 2009, è stato ingaggiato dalla Fiorentina dopo che aveva preso parte con la maglia viola ...Conference League, Fiorentina ammessa ufficialmente alla competizione europea. L'annuncio sui social dei viola che ha ricevuto la comunicazione ufficiale da parte dell'Uefa ...