Cagliari | Ranieri | «Per salvarci abbiamo bisogno dei tifosi»

(Di lunedì 31 luglio 2023) Claudio, allenatore del, ha parlato in vista della prossima stagione di Serie A. I dettagli Claudioha parlato ai canali ufficiali del. PAROLE – «Qui in Valle d’Aosta ci troviamo bene. Si lavora in un bel clima migliore, anche a livello di entusiasmo. Ci sono le condizioni ideali per prepararci al meglio alla Serie A. I nostri obiettivi possono essere raggiunti solo se a soffiarci dietro ci sono i nostri: è proprio grazie a loro e alla dedizione di un gruppo di ragazzi straordinari che siamo riusciti a ritornare in Serie A». LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM

Chatillon " Ilcontinua a preparare la prossima stagione. Nel ritiro di Chatillon, in Valle d'Aosta, si va ... Un inizio che lascia presagire davvero bene per il mister. Le notizie ...La stagione non è ancora iniziata ed ildeve già fare i conti con i primi infortuni. L'... in modo tale che possa inserirsi sin da subito negli schemi di mister. Intanto, Eldor ...Le parole di Adam Obert, calciatore del, dopo l'amichevole vinta contro la Juventus Next Gen. I dettagli Adam Obert ha parlato al termine dell'amichevole trae Juventus Next Gen. PAROLE - "È una stagione importante e sento la responsabilità come tutti, a maggior ragione dopo la cavalcata meravigliosa dello scorso anno che ci ...

Il Cagliari vuole un rinforzo di esperienza per la difesa di Claudio Ranieri. I sardi hanno infatti messo nel mirino lo svincolato Yerry Mina, ex Everton e Barcellona. Il club neopromosso ha ...Il Cagliari cerca un nuovo centravanti per lo scacchiere di mister Claudio Ranieri: tra i nomi che piacciono c’è quello di Borja Mayoral Saranno giorni importanti per il Cagliari. In primis sul campo: ...