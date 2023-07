Cagliari | Pavoletti | «Abbiamo fatto gioire tutti | ma in Serie A…»

(Di lunedì 31 luglio 2023) Leonardo, attaccante del, ha parlato in vista della prossima stagione inA. I dettagli Leonardo, attaccante del, ha parlato dal ritiro della squadra rossoblù a Saint-Vincent. L’attaccante è tornato sull’incredibile promozione conquistata in finale playoff contro il Bari. LE PAROLE – «Siamo riusciti a fare qualcosa di incredibile,insieme. Ha gioito un intero popolo, ma adesso c’è da vivere una nuova storia, ci portiamo dietro emozioni fortissime che non potranno fare altro che caricarci per il futuro».

