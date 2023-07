Cagliari | omicidio in un b&b | strangolato dopo una lite | fermato il presunto killer

(Di lunedì 31 luglio 2023) Un uomo di 43 anni, Gabriele Pergola, è stato trovato in un bed & breakfast di Quartucciu () morto. Secondo i carabinieri l’autore del delitto è un 20enne di nome Gabriele Cabras, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è sottoposto a fermo. Il corpo è stato scoperto alle 5 di questa mattina all’interno del b&b Corte Cristina in via Nazionale. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri, l’uomo sarebbe statocon un asciugamano da Gabriele Cabras, residente a Sinnai, al termine di una. Il 20enne si è poi allontanato. Il cadavere è stato trovato dai responsabili della struttura ricettiva, forse allarmati dal frastuono che proveniva dalla camera. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Quartu Sant’Elena e della stazione di Selargius e ...

