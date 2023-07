Cagliari | Mancosu operato al ginocchio | i tempi di recupero

Leggi su sportface

(Di lunedì 31 luglio 2023) Il fantasista delMarcoè statoaldistimati in circa sei settimane. Ora per il trequartista rossoblù sono previsti alcuni giorni di riposo prima di iniziare l’iter riabilitativo.– questo il bollettino medico del club – è stato sottoposto ad intervento chirurgico per esiti di lesione parziale del legamento collaterale mediale deldestro. L’operazione, eseguita da Pier Paolo Mariani nella clinica Villa Stuart di Roma, è riuscita perfettamente. In Valle D’Aosta intanto si rivedono in campo Jankto e Desogus: per entrambi lavoro differenziato. Sul fronte delle operazioni di mercato, il giovane Isaias Delpupo, una presenza in B con illo scorso campionato, va ...