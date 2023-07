Cagliari | Colombo in pole per l’attacco | le ultime

(Di lunedì 31 luglio 2023) Ilè alla ricerca di un attaccante per sopperire all’assenza per infortunio di Lapadula eè in cima alla lista Ilè alla ricerca di un attaccante per sopperire all’assenza per infortunio di Lapadula eè in cima alla lista Secondo quanto riportato daNews 24, l’attaccante dei rossoneri è il profilo preferito dei rossoblù per il reparto offensivo. Più fredde al momento le piste Petagna e Borja Mayoral.

Ilvuole migliorare il suo attacco, per la formazione sarda la scelta potrebbe andare su uno tra Petagna e. Dopo aver ceduto Parisi alla Fiorentina, l'Empoli potrebbe puntare a ...TANTE IN ATTESA - Allo stato attuale il Milan non é convinto di cederein prestito. Alla finestra ci sono ilche deve acquistare un numero 9 dopo l'infortunio di cui è stato vittima ...Chatillon " Ilcontinua a preparare la prossima stagione. Nel ritiro di Chatillon, in Valle d'Aosta, si va ... In attacco si guarda verso Petagna del Monza,(scuola Milan) o Lasagna dal ...

Calciomercato Cagliari: Colombo è il nome più caldo per l’attacco Cagliari News 24

Proseguono gli allenamenti in Valle d’Aosta anche se Ranieri e Bonato continuano ad interrogarsi su chi puntare per sostituire Lapadula Il ko di Lapadula impone una riflessione: voler puntare sugli at ...Colombo Cagliari pista sempre viva: l’attaccante può lasciare il Milan. Le novità sul centravanti rossonero Lorenzo Colombo potrebbe lasciare il Milan in questa sessione di calciomercato. Il giocatore ...