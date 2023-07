Cagliari | assalto a un difensore ex-Barcellona

Alla finestra ci sono ilche deve acquistare un numero 9 dopo l'infortunio di cui è stato vittima Lapadula . Ma si registrano anche gli interessamenti di Verona, Frosinone, Lecce e Genoa. ...Nelle ultime ore si sarebbe aggiunto anche il, che deve far fronte al grave infortunio ... il Milan potrebbe decidere di effettuare un altro colpo in attacco e dare così l'ad Arthur ...... reduce fra l'altro da Roma,, Inter e Spal. Trattativa poi sfumata, come la qualificazione ... ma anche l'ultimosfuma. Insomma, il Cosmos va vicino al passaggio del turno e all'...

Cagliari, l’infortunio di Lapadula cambia i piani: assalto all’attaccante Calcio in Pillole

Hanno una fretta dannata, come se dovessero portar via il proscenio dell’Oasi del Cervo prima che qualcuno se ne accorga. Dai prossimi giorni, però, nonostante il generale Ferragosto incomba anche sul ...OFFERTA DEA- Ceduto Hojlund al Manchester United per la cifra record di 70 milioni di euro, l’Atalanta ha preso Tourè dall’Almeria e ha bussato anche alla porta del Milan con la promessa di un’offerta ...