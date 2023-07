Cafiero De Raho | «È necessario fare memoria contro la mafia»

Leggi su panorama

(Di lunedì 31 luglio 2023) Trent’anni dopo, l’estate delle bombe e degli attentatilo Stato risuona sinistra nei ricordi di quel tratto di storia repubblicana: una serie di attentati dinamitardi preparati ed eseguiti da Cosa Nostra, riecheggia nella nostraa testimoniare che, in fondo, tre decenni sono un arco temporale ancora troppo breve per poter archiviare quei terribili giorni. Come il 27 e il 28 luglio del 1993, quando due potenti esplosioni a Milano e a Roma, riportarono l’opinione pubblica indietro di un anno esatto, alle stragi di Capaci e Via D’Amelio, La strategia dinamitarda tornava prepotente a scuotere palazzi e coscienze, potere costituzionale e opinione pubblica. Panorama.it ha chiesto, in esclusiva, un parere autorevole a Federicodeche ci ha indicato la via da seguire. Trent’anni dopo… Dottor De ...