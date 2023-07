Cádiz CF | Mer prolunga il suo prestito

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 31 luglio 2023) 2023-07-31 19:54:51 Giorni caldissimi per il calcio spagnolo! OUna delle aggiunte più popolari della scorsa stagione in inverno, Jorge MerAppena rinnovare il contratto di incarico un’altra stagione con lui Cadice CF. Ed è che lui Cdiz Football Club E Club America del Messico hanno raggiunto un nuovo accordo per l’affidamento di Jorge Mer fino alla fine della stagione. Il giocatore asturiano (17/04/1997) continuerà a vestirsi di giallo dopo ildella scorsa stagione dove ha giocato 10 giochi e aggiunti quasi 600 minuti. Jorge Mer si unirà alle sessioni di formazione questo pomeriggio sotto gli ordini di Sergio Gonzalez e diventerà un altro terzino centrale del progetto giallorosso in cui ha già mostrato grandi qualità. Mabil e Alarcón D’altra parte, il club continua a cercare punti vendita Awer Mabil e Tomás Alarcón con quelli su cui non si conta oggi e che ...