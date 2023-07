La pm della Procura di Genova, Daniela Pischetola, ha disposto il decreto di fermo nei confronti di due cittadini egiziani Abdelwahab Ahmed Gamal Kamel e Mohamed Ali Abdelghani per l'omicidio del ...Resta da capire, se fosse confermata questa ipotesi, come si sia passati da una lite, per quanto dura ed aspra, all'omicidio e alle brutalità suldel ragazzo.... forse per ritardarne l'identificazione, oppure se il corpo gettato in acqua sia statodalle eliche di qualche natante. .

Cadavere mutilato, due egiziani indagati per omicidio - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Il corpo della vittima, con testa e mani mozzate, è stato ritrovato nelle acque antistanti il porticciolo di Santa Margherita Ligure.La pm della Procura di Genova, Daniela Pischetola, ha disposto il decreto di fermo nei confronti di due cittadini egiziani Abdelwahab Ahmed Gamal Kamel e Mohamed Ali Abdelghani per l'omicidio del 19en ...