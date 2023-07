Cadavere mutilato | decisione pm | in due indagati per omicidio

(Di lunedì 31 luglio 2023), importantepresa direttamente dalla pm: due sono le persone che sono state inserite nella lista perUna vicenda che arriva direttamente da Genova e che, allo stesso tempo, lascia completamente senza parole. D’altronde non potrebbe essere altrimenti visto che si è trattato di una scoperta shock: ovvero quella del ritrovamento di unappartenente ad un giovane di 19 anni. Il tutto è accaduto nella notte tra il 23 ed il 24 luglio, esattamente una settimana fa. Vittima Mahmoud Sayed Mohamed Abdalla. Nel frattempo arrivano degli importanti passi in avanti da parte della pm della Procura del capoluogo ligure. Carabinieri (Ansa Foto) Notizie.comSi tratta di Daniela Pischetola che, nelle ultime ore, ha disposto il decreto di fermo nei ...

L'omicidio di Mahmoud Sayed Mohamed Abdalla, il 18enne di origini egiziane ritrovatonelle acque di S. Margherita Ligure, Genova , ha ora un movente e il nome dei presunti ...di. ...... il giovane egiziano di 19 anni il cui corpoè stato trovato in mare davanti a Santa ... Lo si apprende dalle motivazioni del fermo per omicidio volontario aggravato e soppressione di...... motivo per cui i due lo hanno ammazzato per poi mettere ilin una valigia che hanno portato fino a Chiavari dove è statoe gettato in mare. Informazioni sull'autore del post ...

Cadavere mutilato, due egiziani indagati per omicidio Agenzia ANSA

Orrore a Genova. La pm della Procura, Daniela Pischetola, ha disposto il decreto di fermo nei confronti di due cittadini egiziani Abdelwahab Ahmed Gamal Kamel e Mohamed Ali Abdelghani ...Il corpo del 19enne era stato trovato senza testa né mani al largo di Santa Margherita. I due uomini sottoposti a fermo sono indagati per omicidio e occultamento di cavadere. Sarebbero stati ripresi m ...