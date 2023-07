Cadavere mutilato a Genova | il 19enne Mahmoud Abdalla ucciso perché voleva lasciare il lavoro | fermati 2 egiziani

L'omicidio di Mahmoud Sayed Mohamed Abdalla, il 18enne di origini egiziane ritrovatonelle acque di S. Margherita Ligure, Genova , ha ora un movente e il nome dei presunti ...di. ...... il giovane egiziano di 19 anni il cui corpoè stato trovato in mare davanti a Santa ... Lo si apprende dalle motivazioni del fermo per omicidio volontario aggravato e soppressione di...... motivo per cui i due lo hanno ammazzato per poi mettere ilin una valigia che hanno portato fino a Chiavari dove è statoe gettato in mare. Informazioni sull'autore del post ...

Cadavere mutilato, due egiziani indagati per omicidio Agenzia ANSA

Orrore a Genova. La pm della Procura, Daniela Pischetola, ha disposto il decreto di fermo nei confronti di due cittadini egiziani Abdelwahab Ahmed Gamal Kamel e Mohamed Ali Abdelghani ...Il corpo del 19enne era stato trovato senza testa né mani al largo di Santa Margherita. I due uomini sottoposti a fermo sono indagati per omicidio e occultamento di cavadere. Sarebbero stati ripresi m ...