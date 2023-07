Bullismo | democrazia in pericolo | Tridico perde la testa in diretta tv | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 31 luglio 2023) Fratelli d'Italia vuole istituire una commissione d'inchiesta parlamentare sull'ex presidente dell'Inps Pasquale, accusato di non avere attivato i controlli sui percettori del reddito di cittadinanza per non farre voti ai suoi "mandanti" politici, ergo il Movimento 5 stelle. Ieri sera 30 luglio, ospite di Luca Telese e Marianna Aprile a In Onda, su La7, l'ex presidente dell'Inps ha usato toni durissimi contro il governo di Giorgia Meloni: "Quello che sta succedendo a me dovrebbe preoccupare tutti i liberali di questo paese, tutte le persone che hanno a cuore la, i processi istituzionali. Mi sembra un atto diistituzionale contro un libero cittadino", ha tuonato. Che ha aggiunto: "Non ho potentati, non ho tessere di partito. È veramente qualcosa di sconvolgente. ...