Ha fatto discutere il gesto dell'olimpionico Cheung Ka Long che, dopo aver infilzato Daniele Garozzo (proprio comefinale individuale di Tokyo) con la stoccata del 45 - 40 , ha messo il dito ...A finiresui social Bruno Fernandes, 'reo' di non aver guardato il suo nuovo compagno (all'apparenza ignorando il portiere arrivato dall'Inter ) mentre gli dava indicazioni su un calcio ...... uno dei finalisti di questa edizione di Amici , con il quale ha trascorso una giornata... Ma, non è per una possibile romance che Giulia Stabile è finita in unasocial, ma perché sono ...

Bufera nella scherma, Ka Long batte Garozzo e zittisce il pubblico: il gesto scatena le polemiche Corriere dello Sport

Nel locale di Marina di Pietrasanta in Versilia di cui la ministra era proprietaria assieme a Flavio Briatore, cena con sushi e schiacciatine. Poi lo spettacolo ...Salerno, il post del sindaco Napoli e le polemiche dei cittadini. Un bilancio del weekend vissuto dai turisti e non con i diversi eventi ...