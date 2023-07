Bù Bistrot In Carrara debutterà a fine settembre nei locali della Pinacoteca

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 31 luglio 2023) Bergamo. Si chiamerà BùIne sarà affidato a Finlatt Srl il locale che aprirà ne I Giardini di PwC. Un incontro tra cultura enogastronomica, arte ed accoglienza, immerso nel verde e aperto a tutti, al pubblico del museo così come a chiunque voglia godere di un luogo speciale. A seguito di un’esplorazione sul territorio per orientare la sceltagestione del futuro, Accademiaha affidato l’incarico agli imprenditori Francesco Maroni e Luca Guerini di Finlatt Srl, già conosciuti a Bergamo per Bù Cheese Bar e per la partecipazione e lo sviluppo di appuntamenti gastronomici come B2Cheese e Forme. BùIn, ricavato dal rustico un tempo magazzino degli attrezzi, prevede una gestione armonica e integrata con le attività del ...