Bruganelli o Lucarelli | braccio di ferro fra Rai e Carlucci per la giuria di Ballando con le Stelle

Leggi su biccy

(Di lunedì 31 luglio 2023) Soniaverso ladicon le? La notizia data in esclusiva da Roberto D’Agostino su Dagospia ha fatto storcere il naso a molti, ma a quanto pare il suo nome per quel programma è stato davvero fatto. Nonostante sia un volto strettamente legato a Mediaset (e non solo per i due anni passati come opinionista al Grande Fratello Vip), i vertici Rai avrebbero fatto il suo nome per ricoprire l’ipotetico posto lasciato libero da Selvaggia. Perché se da una parte Carolyn Smith, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni sono nomi che metterebbero d’accordo sia Millyche la Rai (nonostante sia palese che non abbiano più niente da raccontare), il nome di Selvaggiaè divisivo. La Rai non la vorrebbe, la conduttrice ...