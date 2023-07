Bremer | «Osimhen? Tra i più forti in Serie A | ma in Europa ci sono Mbappé e Neymar»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 31 luglio 2023) Il difensore brasiliano, passato lo scorso anno dal Torino alla Juventus, è stato intervistato da Tuttosport su un bilancio della scorsa stagione e gli obiettivi per il futuro. Un bilancio personale dell’ultima stagione: come la valuta? «È stata positiva, certo potevo fare meglio, non è stato facile peròcontento e non riparto da zero: riparto con alle spalle già un po’ d’esperienza, adesso nella nuova stagione spero di fare meglio». Qualii suoi obiettivi, personali e di squadra? «Dobbiamo migliorare quanto fatto lo scorso anno, arrivare in zona Champions. Certo alla Juve si spera sempre di vincere, ma siamo un gruppo in costruzione. La prima cosa è arrivare in zona Champions e a quel punto vediamo partita dopo partita, magari possiamo pensare anche allo scudetto». La Juve non farà le Coppe: il fatto di avere una ...