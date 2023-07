Brazao | dopo la Spal altra avventura in B | accordo con l’Inter ? Sky

Leggi su inter-news

(Di lunedì 31 luglio 2023) Gabrielverso la Serie B.esperienza in cadetteria per il giovane portiere brasiliano del, che lo scorso anno è retrocesso con laCEDUTO ?alla Ternana.trae il club rosso-verde per il trasferimento in prestito del giovane portiere brasiliano, classe 2000. A confermarlo Gianluca Di Marzio di Sky Sport. Sarà la sua secondain Serie B,i sei mesi alla, conclusi con la retrocessione della squadra ferrarese in Lega Pro.dunque ci riproverà, con la speranza di avere molto più spazio. Con glilini ha giocato solamente 18?. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile ...