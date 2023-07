Boxe | Jake Paul vs Nate Diaz in tv | orario e come vederla in streaming

Leggi su sportface

(Di lunedì 31 luglio 2023)sfidasul ring. L’evento – rinominato ‘Ready for War’ – è in programma nella notte tra sabato 5 e domenica 6 agosto presso l’American Airlines Center di Dallas, in Texas., youtuber ma con sei apparizioni sul ring, è reduce dalla sconfitta contro Tommy Fury, fratellastro di Tyson Fury. In pratica,ha subito una sconfitta non appena si è alzato il livello del suo avversario, dopo le sfide che lo aveva visto battere tutti ex atleti di Mma,Ben Askren, Tyron Woodley e Anderson Silva. Nomi prestigiosi del fighting, ma non certo dellaè stato battuto per split decision da Fury e adesso torna a sfidare un altro grande fighter della Ufc. Si tratta di ...