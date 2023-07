Borse europee fiacche | l’analisi

(Di lunedì 31 luglio 2023) Lesonodopo le ultime indicazioni che arrivano dalle banche centrali sulle prossime decisioni di politica monetaria. Sul fronte valutario l’euro è stabile a 1,1017 sul dollaro. In Italia Istat stima Pil -0,3% congiunturale nel secondo trimestre, +0,6% tendenziale “Gli stress test 2023 hanno riportato un risultato molto positivo per le banche italiane, confermando gli importanti miglioramenti in termini di bilancio, qualità degli attivi e performance operativa raggiunti negli ultimi anni” sottolinea una Sim. Tra i titoli i migliori sono Banca Monte Paschi Siena +1,73%, Bper Banca +1,53% e Banco Bpm +1,58% In altalene Leonardo -0,92% dopo i risultati del primo semestre e le linee guida strategiche tracciate dal nuovo ceo Cingolani: il titolo è stato inizialmente bersaglio di prese di beneficio visto che il ...

In Italia Istat stima Pil - 0,3% congiunturale nel secondo trimestre, +0,6% tendenziale (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Partenza prudente per le principalidopo una settimana positiva per il Vecchio Continente grazie al traino delle trimestrali e con i rialzi dei tassi di Fed e Bce avvenuti come previsto. L'attesa è per il dato sull'...Lesono fiacche dopo le ultime indicazioni che arrivano dalle banche centrali sulle prossime decisioni di politica monetaria. Nel Vecchio continente l'attenzione si concentra sui dati di ...Leavviano la settimana in modo cauto in attesa dei dati del Pil e dell'inflazione. Sotto i riflettori restano le banche centrali e le prossime decisioni sulla politica monetaria. ...

La chiusura delle borse europee - Venerdì 28 luglio Milano Finanza

Le Borse europee migliorano con i dati del Pil e dell'inflazione. Dopo un avvio cauto, la gran parte dei listini del Vecchio continente invertono la tendenza e si muovo in terreno positivo. Maglia ...I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee hanno iniziato la prima seduta della settimana con variazioni frazionali. Alle ore 09.10 il FTSEMib era… Leggi ...