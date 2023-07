Balza in avanti il principale indice azionario giapponese, con un incremento dello 0,96%, a quota 32.444,42 in apertura. 31 - 07 - 2023 02:29lievita in modo prepotente dell'1,64% alle 04:50 e passa di mano a 33.298,03 punti. 31 - 07 - 2023 04:50Indice Nikkey +1,13% a quota 33.128,83 all'apertura pomeridiana. 31 - 07 - 2023 05:38

Borsa: Tokyo, apertura in netto rialzo (+1,13%) Agenzia ANSA

La Borsa di Tokyo ha aperto oggi in netto rialzo, con l'indice Nikkei che nei primi scambi ha guadagnato l'1,13% salendo di 369,60 punti fino a quota 33.128,83. (ANSA). (ANSA) ...Erg e Cnh in rosso del 6% dopo i conti. Sale Iveco (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 28 lug - La contemporanea frenata nella crescita dell'inflazione in Francia, Germania e Usa sostiene, se ...