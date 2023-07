Borsa | Milano in lieve rialzo con le banche | scivola Leonardo

(Di lunedì 31 luglio 2023) Ladi(+0,1%) prosegue in, dopo un avvio poco sopra la parità. A Piazza Affari( - 2,5%), dopo i risultati del semestre, mentre si mettono in mostra le ...

In buona evidenza a Piazza Affari il comparto vendite al dettaglio, con un +0,91% sul precedente. Avanza di poco BasicNet, che sta mettendo a segno un modesto profit a +1,43%. In Germania, pubblicate le vendite al dettaglio.

La Borsa di Milano (+0,1%) prosegue in lieve rialzo, dopo un avvio poco sopra la parità. A Piazza Affari scivola Leonardo (-2,5%), dopo i risultati del semestre, mentre si mettono in mostra le banche.Sul mercato valutario, l'euro passa di mano a 1,1010 dollari (da 1,1031 dollari venerdi' in chiusura) e risale a 156,41 yen (154,90), con la divisi nipponica che perde quota dopo la mossa della BoJ.