Il guadagno da inizio anno delladiarriva così al 25%, davanti agli altri listini europei che si fermano al massimo al 18%. A tanto ammontano gli incrementi messi a segno fino a oggi ...In rialzo il comparto beni industriali a, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 41.643,8 punti. 31 - 07 - 2023 17:00La PMI innovativa, con sede legale ae stabilimento produttivo a Martignacco (UD), opera ... il mercato diItaliana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. Integrae SIM è l'...

Borsa: Milano guadagna ancora a luglio, da inizio anno +25% La Sicilia

Una ragazza di 21 anni è stata aggredita in un tentativo di furto in mezzo alla strada a Milano mentre rincasava da lavoro ...Altro mese da incorniciare per la Borsa di Milano, che guida i rialzi dei listini europei. Prospettive incoraggianti da una possibile pausa della Bce dopo il dato sull’inflazione europea in frenata La ...