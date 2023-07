Borsa | Milano brilla in Europa malgrado il Pil | corre Leonardo

Tra le small - cap di, seduta negativa per algoWatt , che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,81%.Nel dettaglio, A2A ha pubblicato i conti a mercati aperti venerdi' 28 luglio e nello stesso giorno si e' dimesso dalla presidenza Marco Patuano. Il titolo venerdi' ha perso lo 0,8% e oggi ha ...Così come le altre Borse europeeha guardato al Pil complessivo dell'eurozona, migliorato, anche se l'inflazione core, per la prima volta dagli inizi del 2021, è salita più di quella generale: ...

Borsa: Milano in lieve rialzo con le banche, scivola Leonardo Agenzia ANSA

Incurante del pil dell'Italia, sceso nel trimestre, Piazza Affari termina positiva (+0,49%) l'ultima seduta di luglio, mese nel quale il guadagno sfiora 5% e porta il bilancio da inizio anno a +25%.