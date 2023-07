Borsa | l' Europa cauta attende Wall Street | Milano maglia rosa

(Di lunedì 31 luglio 2023) Le Borse europee si mostrano caute a metà giornata, in vista dell'avvio didove i future sono in rialzo. Con l'inflazione che rallenta e il Pil che risale, gli investitori sono pronti a ...

Invece ci si è incartati sull'abuso d'ufficio e rischiamo di aprire un contenzioso con l'con il rischio di incorrere in procedure d'infrazione. Un caos male organizzato che desta ...Ladi Milano non ha risentito del dato negativo sul Pil italiano, mentre è migliorata dopo i dati sull'inflazione in Italia e in. Giovedì la presidente della Bce Christine Lagarde ha detto ...

(Teleborsa) - Bilancio positivo per Piazza Affari, che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d'Europa in cui regna la cautela in attesa del dato odierno sull'inflazione dell'Eurozona di lu ...