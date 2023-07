Bonucci apre al trasferimento all’Ajax De Telegraaf

(Di lunedì 31 luglio 2023)? Potrebbe essere un’opportunità per l’ex capitano della Juventus. Dela suggerisce nel podcast Kick-off, firmato da Valentijn Driessen, Marcel van der Kraan e Hein Keijser.sarebbe stato offerto, secondo il quotidiano olandese e il difensore bianconero gradirebbe la destinazione anche in considerazione del fatto che l’Ajax giocherà gli spareggi per la prossima Europa League. Il difensore della Juventus è finito fuori rosa, fuori dai piani dell’allenatore bianconero Massimiliano Allegri.è sul mercato ma finora si è detto deciso a rimanere a Torino fino alla scadenza del contratto. Adesso sila suggestione Ajax. L'articolo ilNapolista.

Bernardeschi sul caso: 'Avrebbe meritato un trattamento differente'Dalla situazione personale a quella di Leonardo, ormai fuori dai piani della Juventus. Bernardeschi (LaPresse) - ...Kessié, il Barcellonaal prestito . Niente Juventus - Barcellona, tifosi beffati. Una beffa, ... erano tre le amichevoli in programma per i bianconeri , che oltre ahanno lasciato in ...Ma c'è 'l'intruso' Kean Qualche ora fa proprioha pubblicato una foto pubblicata tra le ... "Ci stai": la richiesta (umiliante) della Juventus: siil caso Pogba

Calciomercato Live: Bonucci apre all'Ajax, Rebic al Besiktas, l'Al ... Diretta

Il futuro di Leonardo Bonucci potrebbe essere in Olanda. Infatti, secondo quanto riferisce il giornalista Valentijn Driessen, nel podcast Kick-off del De Telegraaf, il ...Leonardo Bonucci prosegue il lavoro a parte rispetto al resto del gruppo che, in questi giorni, è in America. Il difensore viterbese, tramite Instagram, ha condiviso alcune immagini che ...