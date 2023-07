Lo ha annunciato lo stessoad un evento organizzato dalle donne del Partito Liberale, a cui ha partecipato con la moglie Michelle, a Santa Caterina, nel sud del Paese, nel fine settimana. ...... apriamo" in Italia e la "trimurti" di chi ha sottovalutato a livello mondiale, Trump,e ... Secondo i dati, nel solo 2022, sono stati oltre 61 mila i decessi collegati al caldo in ...... apriamo' in Italia e la 'trimurti' di chi ha sottovalutato a livello mondiale, Trump,e ... Secondo i dati, nel solo 2022, sono stati oltre 61 mila i decessi collegati al caldo in ...

Bolsonaro, 'raccolti oltre 17 milioni di real a mio sostegno' - Notizie ... Agenzia ANSA

I supporter dell'ex presidente Jair Bolsonaro in Brasile hanno raccolto oltre 17 milioni di real (circa 2,3 milioni di euro) per sostenere il leader ultraconservatore. (ANSA) ...Si tratta dell’ex agente della polizia militare Élcio Queiroz. Il caso interessa anche la famiglia dell’ex presidente Jair Bolsonaro, in un intreccio tra ...