Bologna | Zaki rimuove lo striscione che chiedeva la sua liberazione appeso a Palazzo d’Accursio | “Da domani riprendo a lottare”

(Di lunedì 31 luglio 2023) Affiancato dal sindaco Matteo Lepore, dal rettore Giovanni Molari, dopo un conto alla rovescia, e con un grande applauso, Patrickha rimosso, tirando una cordicella, losuche nela. ieri sera l’attivista è protagonista di una festa in piazza Maggiore, la stessa che tante volte si è riempita per lui, e ha ricevuto la cittadinanza onoraria. Con lui anche la fidanzata e la professoressa Rita Monticelli. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

... ha inevitabilmente una valenza politica come sottolinea Matteo di Benedetto, capogruppo della Lega a: "ha rifiutato un volo di stato per rimanere indipendente. Poi ha accettato di buon ...... l'attivista è cittadino onorario La piazza che per tre anni e mezzo ha chiesto libertà e giustizia per lui celebra il 32enne egiziano Patrick, da oggi cittadino onorario di. Lo ...L'ha tirato giù con una cordicella proprio lui, Patrick, nel giorno in cui è diventato cittadino onorario di. Al suo fianco, la fidanzata, Reny Iskander , il sindaco Matteo Lepore, il ...

Zaki, la festa in piazza Maggiore: “Bologna è una città di libertà”. Zuppi: “Patrick uno di noi” il Resto del Carlino

Una festa a Bologna per Patrick Zaki. Oggi in piazza Maggiore l'evento - che sarà più istituzionale rispetto a quella di domenica scorsa - a partire dalle 20 promossa dal Comune ...Gli studenti e, soprattutto, i docenti dell’Università di Bologna hanno avuto un ruolo decisivo nella vicenda di Patrick Zaki ...