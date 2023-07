Bologna | la squadra incontra Patrick Zaki – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 31 luglio 2023)hato oggi ilin ritiro a Casteldebole: «Il club e i tifosi tutti sono stati dalla mia parte in questi due anni» Il, in ritiro a Casteldebole, hato oggi. L’attivista egiziano, tornato in Italia dopo i due anni di prigionia nel suo paese, ha avuto modo dire i rossoblu, dei quali è diventato tifoso dopo il suo arrivo in città nel 2019. Di seguito le sue parole.a Casteldebole #ForzaBFC #WeAreOne pic.twitter.com/5fbTRdzQ5S —Fc 1909 (@fc1909) July 31, 2023 «Sono emozionato in questo momento, andavo sempre allo stadio e sognavo di avere la possibilità di salutare i calciatori. Ora posso ...