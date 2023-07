Bollo su fatture elettroniche | dicitura in fattura | importi e come pagare

(Di lunedì 31 luglio 2023) Ma il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 4 dicembre pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 dicembre 2020 ha previsto un nuovo calendario di scadenze entrato in vigore dal 1° ...

... istruzioni e novità 2023suelettroniche: dicitura in fattura, importi e come pagaresu fattura elettronica 2023: pagamento trimestraleelettroniche 2023: pagamento ...Calcolo imposta die decorrenza nuove regole Nella circolare in esame, viene messo nero su bianco che le nuove modalità di calcolo dell'imposta dinon si applicano alle, alle ...Le modalità di calcolo e versamento ordinarie, stabilite dal Testo unico sull'imposta didi cui al Dpr n. 642/1972, continuano a essere applicate: per le, note, conti e tutti i ...

Imposta di bollo negli appalti: tutte le regole Fiscoetasse

Il pagamento di tale tributo deve intendersi sostitutivo dell’imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l’esecuzione dell’appalto, ad eccezione ...Se le stazioni appaltanti sono amministrazioni dello Stato, l'imposta di bollo è sempre a carico degli appaltatori. La nuova modalità di calcolo e versamento dell'imposta, nei confronti dell'aggiudica ...