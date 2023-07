Blue Beetle | l' endorsement di Zack Snyder in un raro tweet visto quasi 10 milioni di volte

(Di lunedì 31 luglio 2023)si è rivolto a Twitter per supportare la nuova uscita DC, il cinecomic, dopo che i fan si sono lamentati con WB per via della campagna di marketing inadeguata. Il regista de L'uomo d'acciaio e Batman v Superman: Dawn of Justiceè sceso in campo personalmente per esprimere il suo entusiasmo per l'uscita del nuovo film di supereroi DC,, nelle sale italiane dal 17 agosto. La pellicola diretta da Angel Manuel Soto è una delle ultime produzioni realizzate prima dell'arrivo di James Gunn come co-CEO, ma nonostante si tratti del primo eroe latino DC i fan si sono scagliati contro la campagna di marketinginesistente di Warner. Ma a sostegno del film ora è intervenuto...

... cedendo poi il posto prima ae poi a Gran Turismo. Ma non è tutto: l'idea è quello di riportarlo nei cinema anche a fine estate/inizio autunno se le sale saranno libere. Oppenheimer ...Il regista de L'uomo d'acciaio e Batman v Superman: Dawn of Justice Zack Snyder è sceso in campo personalmente per esprimere il suo entusiasmo per l'uscita del nuovo film di supereroi DC,, nelle sale italiane dal 17 agosto. La pellicola diretta da Angel Manuel Soto è una delle ultime produzioni realizzate prima dell'arrivo di James Gunn come co - CEO, ma nonostante si ..., film fantascientifico in uscita il 17 agosto narra la vita di un ragazzo da poco laureato che torna a casa pieno di speranze che verranno infrante appena scoprirà che tutto è cambiato ...

Blue Beetle: l'endorsement di Zack Snyder in un raro tweet visto ... Movieplayer

Zack Snyder si è rivolto a Twitter per supportare la nuova uscita DC, il cinecomic Blue Beetle, dopo che i fan si sono lamentati con WB per via della campagna di marketing inadeguata.Tra i titoli del mese di agosto segnaliamo Shark 2, Il mio vicino Totoro, Blue Beetle e Oppenheimer: ecco i principali titoli ...