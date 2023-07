Blanca 2 | dal 5 ottobre in prima visione su Rai 1

... dopo aver visto la Silva in compagnia di Alonso , avrà un flashback del loro passato e presomomento, picchierà il suo giovane rivale . Intanto, dopo aver parlato con Donna Dolores , ...Intanto Rodolfo farà un regalo molto costoso a, per convincerla a concedersi a lui , mentre ... Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Sei Sorelle31 luglio al 4 agosto 2023 . Un ...Il Premio Acea Special Award, sezione Gex Doc è stato vintodocumentario 'Mighty Afrin: In The ... Vittorio Magazzù ('', 'The Bad Guy') che veste i panni di Christian, capitano della squadra, ...

Maria Chiara Giannetta: «Tutto quello che mi ha insegnato Blanca» Vanity Fair Italia

Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il Montaner, dopo aver visto la Silva in compagnia di Alonso, avrà un flashback del loro passato e preso dal momento, picchierà il suo giovane ...Indice dei contenuti1 Fire Country 31 luglio, regista e dove è girata2 Fire Country 31 luglio, la trama3 Spoiler finale4 Fire Country 31 luglio, il cast Condividi su Rai 4, nella prima serata del 31 l ...