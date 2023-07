Blackout sul Frecciarossa Treno fermo 4 ore nella campagna umbra VIDEO

(Di lunedì 31 luglio 2023) AGI - Sono stati fermi 4 ore per un guasto alma l'odissea dei viaggiatori partiti questa mattina alle 10.10 da Milano stazione centrale e diretti a Salerno è durata molto di più. I passeggeri del9527 sono arrivati poco dopo le 21 a Roma Termini a bordo delsostitutivo, con sette ore di ritardo rispetto all'orario previsto, e intorno alle 22.30 a Napoli. Lo riferiscono alcuni passeggeri all'AGI. Lo stop a causa di guasto elettrico,all'altezza di Allerona, provincia di Terni, è durato 4 ore. Tutti i passeggeri sono stati trasferiti su un altro, arrivato da Roma, e sono finalmente ripartiti in direzione Salerno dopo ore trascorse senza elettricità e senza aria condizionata. Molti i malori registrati per il ...

di un Frecciarossa: trasbordo dei passeggeri dopo ore di attesa al caldo Forti disagi invecefronte ferroviario. Un Frecciarossa - ha riferito l'agenzia Agi - è rimasto fermo per oltre ......match - point della finale di Madrid è ormai un ricordo che non fa più male: il padel femminile ha in Paula e Ari le due padrone indiscusse in questo momento, al netto di qualche piccoloTreno che è arrivato da Roma, intorno alle 17,10, e si è posizionatobinario a fianco di quello fermo. L'operazione è stata effettuata tramite delle scalette che hanno collegato le carrozze di ...

Il racconto all'AGI di una viaggiatrice, protagonista dell'odissea, partita questa mattina da dalla stazione centrale di Milano alle ore 10.10 e non ancora arrivata a Salerno ...Registrati oltre 4000 veicoli l'ora tra venerdì e sabato con punte di 4600 in transito sul tratto salernitano. Circolazione sostenuta soprattutto in direzione delle località di mare e in uscita dai ce ...