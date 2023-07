Bernardeschi vicino al Napoli? Arriva la risposta | “Sarei pronto a valutare l’opportunità”

(Di lunedì 31 luglio 2023) L’idea di portare Federicorisale allo scorso anno quando l’ala decise di lasciare la Juventus ma la cosa all’epoca non andò in porto, da qui all’approdo al Toronto FC in squadra con Lorenzo Insigne. Il presidente De Laurentiis lo scorso anno aveva dichiarato: “Ne ho parlato con il suo procuratore Federico Pastorello. Vedremo L'articolo

Napoli - Il Napoli aspetta e osserva per quanto riguarda gli acquisti. Tanti nomi in orbita azzurra e tra questi ancheche è più lontano dal Bologna che ora èal rinnovo di Orsolini come rivelato da Sky Sport . CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere ...Non trovano conferme, infine, le voci su Bonucci, D'Ambrosio e. 16:11 26 Luglio Le ... Il classe 1997 è ritenuto la prima scelta per sostituire Riccardo Orsolini sempre piùalla ...22:59 24 Luglio Calciomercato,: "Lusingato dalle attenzioni"Federicoha ... Piace anche Daichi Kamada, svincolato dall'Eintracht Francoforte eal Milan nelle passate ...

Bernardeschi vicino al ritorno al Fantacalcio Piace molto ad un club di Serie A Fantacalcio ®

La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità ...Dopo un solo anno in MLS, l'ex bianconero Federico Bernardeschi è tornato a essere uno dei protagonisti del mercato di Serie A. Come riportato da ...