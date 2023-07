Bernadette ci racconta la sua storia | allarme ragno violino negli appartamenti

(Di lunedì 31 luglio 2023) Ricevo e pubblico:* ”Stavo facendo la doccia giovedì scorso prima di andare ad un concerto a Roma e a un certo punto mi sono sentita pizzicare come un morso di zanzara, cioè avvertivo prurito e ho visto la bollicina. Poiché sono un pó allergica alle punture di zanzara ho applicato subito lo stick di ammoniaca. Il Blog di Giò.

Catherine Deneuve interpreta Bernadette Chirac: le prime ... Tag24

Dieci giorni fa l’ultimo tweet dedicato a Shane, uno dei suoi quattro figli, morto suicida nel 2022: “Era l'amore della mia vita, la luce della mia anima.Agata raccontata come donna e non come icona religiosa da Bernadette Wegenstein e dai montatori di Devoti tutti ...